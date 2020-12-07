Kütahya'ya 36 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Ek Hizmet Binası'nda 36 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi açılıyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, FTR Ek Hizmet Binasına giderek yoğun bakım planlaması hakkında bilgiler alıp incelemelerde bulundu.

İlk etapta 22 yoğun bakım yatağının oluşturulacağını kaydeden İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, “Diğer 14 yatak da en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak. Yoğun bakım ünitemizde hastalarımız 7/24 doktor, hemşire ve destek personel olarak 40 kişilik bir ekiple takip edilecek. 10 adet mekanik vantilatör, 1 adet transport vantilatör mevcut” dedi.

Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Temennimiz buraya hiç ihtiyaç duyulmaması, yatakların boş kalması. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını büyük bir ciddiyetle uygulamalıyız” dedi.

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