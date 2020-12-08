Kayıp 45 yıllık eşini gözyaşlarıyla arayan koca: Fatma neredesin ?



Ersan ERDOĞAN / Simav, (KUTAHYA), (DHA)KÜTAHYA'da, kestane toplamak için dağlık bölgeye giden Fatma Çeri'den (66), bir haftadır haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleriyle gece-gündüz 45 yıllık eşini arayan Beyti Çeri (71), gözyaşları içinde "Fatma neredesin ? Seni aramaya geldim, beni yalnız bıraktın" diyerek ağladı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Çeri, 1 Aralık günü, saat 11.00 sıralarında evden çıkarak, kestane toplamaya gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Cep tefonunu evde bırakan kadını eşi Beyti Çeri, aramaya çıktı. Ancak bulamadı. Bunun üzerine Beyti Çeri, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ertesi sabah saat 10.00 sıralarında jandarma, AFAD, AKUT, İHH ve ANDA arama kurtarma ekipleri ile belde halkından oluşan 280 kişi, kadını aramaya başladı. Demirci beldesinin yanı sıra, Beyceköy ve Çavdır'ın dağlık alanlarında devam eden çalışmalarda, uzman iz takip köpekleri ve drone da kullanıldı. Bir haftadır aralıksız süren çalışmalarda, Fatma Çeri'nin izine rastlamadı.

EŞİNİ GÖZYAŞLARIYLA ARIYOR

Eşi Fatma Çeri'yi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Beyti Çeri'nin feryadı yürekleri dağladı. Çeri, "Fatma neredesin? Seni aramaya geldim, beni yalnız bıraktın" diyerek gözyaşı döktü.

Çeri, "O sabah, 'Fatma, çok kötü rüyalar gördüm' dedim. Kayınvalidem 50 gün önce hayatını kaybetmişti. Fatma, 'Ben de annemle babamı gördüm' dedi. Ben de 'Gitme bahçeye' dedim. 'Elmalarımızı toplayalım, dökülenleri de hayvanlarımıza yedirelim, doysunlar' dedim. Ama yine de evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alamadık. Normalde akşam saatlerinde dönüyordu. İşim bittikten sonra telefonla aradım. Telefonu evde çaldı. Ardından gidip, aradım ama bulamadım" diye konuştu.

'BURADA OLSA GÖRÜNÜRDÜ, ANNEM KAÇIRILDI'

Fatma Çeri'nin kızı Havva Ergün ise annesinin kaçırıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Annem başkaları için de kestane toplamaya bu yıl başladı. Daha önce yapmıyordu, sadece bizim kestanelerimizi topluyordu. Dağa, yalnız gidiyordu. Teyzemden, annemin dağa tek başına gittiğini ve zamansız döndüğünü duydum. Bunun üzerine o saatlere kadar dağda, kadın başına kalmaması için kendisini uyardım. 'Gitmeyeceğim bundan sonra' dedi. İki gün sonra duydum ki yine gitmiş. Akşam üzeri annemin kayıp olduğunu duyduk. Annemin isteğiyle ortadan kaybolacağını sanmıyorum. Kaybolduğu gün dağda birilerini uygunsuz gördü de susturulması amacıyla götürdüler diye tahmin ediyoruz. İkinci şüphemiz ise kaçırılmış olabileceği üzerine. Buralarda olsa mutlaka bulunurdu. O kadar kişi aradı, halen bir sonuç yok."

280 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN ARANIYOR

Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü Fatma Çeri'yi bulmak için tüm kurumların seferber olduğunu söyledi. Onar, "İhbar edilmesinin ardından, köylüler, jandarma, AFAD, AKUT, İHH, ANDA arama kurtarma ekipleri ile kaybolduğu tahmin edilen yerlerde arama çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar somut bir delile rastlamadık. 280 kişi tarafından süren aramalar, aynı güzergah üzerinden 4 defa yapılırken, aramalarda uzman iz takip köpekleri ve insansız hava aracından faydalanıldı. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Fatma Çeri'yi bulmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Tek umudumuz bulunması. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğunu da öğrendik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda da sürdürüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Ersan ERDOĞAN

2020-12-08 11:16:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.