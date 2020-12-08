Müdür Başyiğit, yıkımı devam eden okulları inceledi

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yıkımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Müdür Hasan Başyiğit, depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verilen okul binalarının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Abdurrahman Paşa İlkokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu ve Şair Şeyhi İlkokulu okul binalarının devam eden yıkım çalışmalarını inceleyen Müdür Başyiğit, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı.

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