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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes Ortaokulunda deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı

İHA

Adnan Menderes Ortaokulunda deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Adnan Menderes Ortaokulu ve Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu.
Binanın deprem güçlendirmesi yapılan kısımlarını ayrı ayrı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ayrıca genel bakımı yapılan sınıfları ve toplantı salonunu kontrol etti. Okul Müdürü Recep Demirbaş'tan yapılan çalışmalar konusunda bilgi alan Müdür Başyiğit, okulun yenilenmiş haliyle öğrencilere hizmet vereceği günlere en kısa zamanda ulaşmasını temenni etti.

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