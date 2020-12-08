Kütahya´da, belediyenin özel ekipleriyle sıcak yemek dağıtımı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA Belediyesi'nce sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindekiler ile karantinadaki kişilere, özel ekiplerle her gün sıcak yemek dağıtılarak destek veriliyor.

Kütahya´da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan binalarda yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sıcak yemek ihtiyaçları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık´ın talimatıyla kurulan özel ekipler tarafından karşılanıyor. Alo `153 Çözüm Masası´ üzerinden gelen talepleri ekonomik durumlarına bakmaksızın kayıt altına alan Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Belediye ekipleri, her gün belli saatlerde şehrin farklı mahallerindeki çok sayıda kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Pandemi kurallarına dikkat edilerek, hazırlanan yemekler, yine salgın kuralları dikkate alınıp, karantinada olan kişiler ile 65 yaş ve üzerindekilerin kapılarına kadar götürülüyor.

Kütahya Belediyesi tarafından sunulan hizmetten çok memnun olduğunu belirten Celal Karanlık, "Başkanımızdan da memnunuz, sizlerden de memnunuz. Böyle zor zamanlarda böyle güzellikler yapmak çok güzel bir olay. Bizleri de sevindirdiniz. Allah başkanımızdan da sizlerden de razı olsun. Herkes çok memnun" diye konuştu.

Şaziye Körkuyu ise "Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağlıklı olsunlar. Çok teşekkür ederim bizleri düşündüğü için" dedi.

Koronavirüsten kurtulup karantinadan çıktığında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık´ı ziyaret edeceğini belirten Mustafa Özsoy da "İyi oldun, deyip, dışarı çıkmama müsaade verirlerse bir kendisine gelip ziyaret edeceğim. Allah razı olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-12-08 13:14:49



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