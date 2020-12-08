Depremzedeler için 11 bin 395 TL bağış yapıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, bağışlanan kitap satılarından elde edilen 11 bin 395 TL bağışı depremzedelere ulaştıracaklarını söyledi.



Kütahya Valisi Ali Çelik, kitaplarının satışından elde ettiği geliri İzmir depremzedelerine bağışlayan Üstün Zeka, Özel Yetenek ve Disleksi Derneği Başkanı İsmail Başbunar’ı makamında kabul etti. Vali Ali Çelik, “Depremzede vatandaşlarımızın yanında olan, İzmir’in yaralarını sarmak için destek veren, duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Üstün Zeka, Özel Yetenek ve Disleksi Derneği Başkanı Psikolog İsmail Başbunar, “Oyun TerapisiProblemli Davranışlara Çözüm”, “Öğrenme Güçlüğüne Oyunla Müdahale”, “Sınav Kaygısını Yok Etme Yöntemleri” ve “Yaktığın Yerdeyim” isimli kitaplarının satışından elde ettiği 2 bin TL geliri depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışladı. Dernek Başkanı İsmail Başbunar, Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret ederek kitaplarını takdim etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, Başbunar’ın örnek davranışını takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti.



“11 bin 395 TL depremzedelere gönderilecek”

Vatandaşlar tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bağışlanan toplam 9 bin 395 TL ile kitaplardan elde edilen 2 bin TL’nin AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağını kaydeden Vali Ali Çelik, “Kütahyalılar depremin ilk gününden bu yana İzmirlilerin yaralarını sarmaya çalıştı. Az çok demeden yapılan bütün yardımlar bizleri hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Depremzede vatandaşlarımızın yanında olan, duyarlılık gösteren yardımsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Öztopal hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.