Taraftarlardan Belediye Kütahyaspor'a destek

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Misli.com 3. Lig 2. Grup'taki yer alan Belediye Kütahyaspor, bu hafta oynayacağı Fethiyespor maçı öncesi idmanlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Polat Çetin yönetiminde Dumlupınar Stadı'nda idmanlarına devam eden Belediye Kütahyaspor'u taraftar grupları yalnız bırakmadı. Yapılan idmanı ziyaret eden ve takıma destek veren taraftar grupları, takımın lider Fethiye’yi yenerek çıkışını süreceğine inandıklarını belirterek, güvenlerinin tam olduklarını söylediler.

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