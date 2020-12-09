Kütahya´da 39,5 litre sahte içki ele geçirildi

KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen operasyonda 39,5 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde sahte içki imal edilerek, satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle 5 iş yerine baskın yapan polis ekipleri, aramalarda toplam 39,5 litre sahte içkinin yanı sıra içki imalatında kullanılan aroma, çok sayıda alkol-etil ölçer, alkolmetre, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İş yeri sahipleri M.T., H.K. ve M.E.T. gözaltına alınarak, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-12-09 17:15:36
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