Çocuk gelişimi üzerine söyleşi

Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu tarafından Nevzat Tarhan ile Çocuk Gelişimi başlıklı söyleşi gerçekleştirildiği bildirildi.

Emet Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuşmacı olarak katıldığı Nevzat Tarhan İle Çocuk Gelişimi konulu söyleyişi düzenlendi. Programa Dumlupınar Üniversitei Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal'ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel de katıldı.

Moderatörlüğünü Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır’ın yaptığı söyleyişi yoğun ilgiyle karşılandı. Söyleşide kişilik gelişiminde 06 yaş döneminin öneminden, geleneksel eğitim yöntemleri ile modernizmin dengesinden, aile içi değerlerin gelişiminden, oyunun gelişime olan etkisinden ve annelik konuları üzerine paylaşımlarda bulunuldu. İdeal bireylerin yetişmesinde önemli rol oynayan bebeklik ve çocukluk döneminin gelişimsel beklentilerinden bahsedildi. Son olarak Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuk gelişimi uzmanlarına çeşitli önerilerde bulundu.

Program, Emet MYO Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır'ın, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a teşekkür mesajı ile sona erdi.

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