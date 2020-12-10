Hisarcık pazarında HES kodu uygulaması

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Perşembe günleri kurulan pazara girişlerde Korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçilirken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanlar pazara alınmadı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede pazar yerine girişte HES kodu zorunlu hale getirildi.

Pazar yerine girmeye çalışan vatandaşlardan HES Kodu olanlar pazar yerine rahatlıkla girerken, olmayanlar ise HES kodunu alma uğraşı içine girdi.

Sosyal mesafe ve maske konusunda polis ekipleri vatandaşları sürekli uyardı. HES kodu olmayan vatandaşlara nasıl alabilecekleri konusunda aydınlatıldı.

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