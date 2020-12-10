Pazarlar'da kömür yüklü tır devrildi: 2 yaralı

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Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, PazarlarKuşu karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İsmail Çelik (40) idaresindeki 43 KF 455 plakalı kömür yüklü tır, seyir halindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu devrildi. Kazada, tırın sürücüsü İsmail Çelik ve yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Mehmet Çelik (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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