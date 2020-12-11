''Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği projesinde ihale aşamasına gelindi''

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurtuluş Savaşı’nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Altıntaş’a bağlı Zafertepeçalköy’de yer alan Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliğini ziyaret eden Vali Ali Çelik, şehitlikte yapılması planlanan düzenleme hakkında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürü Serpil Taşpınar’dan bilgiler aldı.

Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği projesinde ihale aşamasına gelindiğini belirten Vali Ali Çelik, “Jeoradar çalışmalarıyla tam 98 yıl sonra Yüzbaşı Şekip Efendi ile 7 Mehmetçiğimizin kabirlerine ulaşıldı. Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliğimizin görünür hale gelmesi için hazırlanan projemiz Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay aldı ve ihale aşamasına gelindi. Şehitlerimizin naaşlarının ortaya çıkarılması ve şehitliğimizin görünür hale gelmesi için hazırlanan projemizi ivedi şekilde geçiriyoruz”dedi.

Altıntaş’ın ardından Dumlupınar ilçesine giden Vali Çelik, Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan Dumlupınar Şehitliğinin bulunduğu bölgede şehitliğin görünürlüğünü artırmak amacıyla yapılması planlanan çalışmalara dair istişarelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, İl Özel İdaresi tarafından restore edilen ve günümüzde müze olarak hizmet veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda karargâh olarak kullandığı Atatürk Karargâh Evi’ni de ziyaret ederek bilgiler aldı.

“Dumlupınar Müzesi 1 Ocak’ta ziyarete açılacak”

Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde devam eden onarım çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Çelik, son durum hakkında bilgi aldı. Onarım çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürü Serpil Taşpınar, müzenin 1 Ocak’ta ziyarete açılacağını söyledi.

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