Kütahyaspor, zirveye yaklaştı

Kendi sahasında lig lideri Fethiyespor’u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, etkili oyunu ile maçtan 20 galip ayrılarak liderle olan puan farkını 2’ye düşürdü. MaviŞimşekler aldıkları bu sonuç ile ligde 2. sıraya yerleşti.

TFF Misli.com 3. Lig 2’inci gruptaki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ligin 13’üncü haftasında kendi evinde lider Fethiyespor ile karşılaştı. Maçtaki üstünlüğünü 90 dakika boyunca koruyan Belediye Kütahyaspor, ilk yarıda gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 00 girdi. İkinci yarıda etkili oyununun sonucunu alan MaviŞimşekler, gol perdesini 59’uncu dakikada Onur Garip ile açtı. İkinci gol arayışlarını sürdüren Belediye Kütahyaspor, lider Fethiyespor kalesini ablukaya aldı. Maçın bitiş düdüğüne yakın 90. Dakikada sahneye çıkan Muhammed Enes Gök ile ikinci golü bulun MaviŞimşekler, orta hakem Serdar Akkoçoğlu’nun bitiş düdüğü ile sahadan 20 galip ayrıldı.

Son haftalardaki çıkışını lider Fethiyespor ile de sürdüren Belediye Kütahyaspor, 21 puanla liderin iki puan gerisinde ikincilik koltuğuna yerleşti.

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