Kütahya’da 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 200 paket makaronlara doldurulmuş şekilde kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından Osmangazi mahallesinde durdurulan B. Ö. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, 200 paket makaronlara doldurulmuş şekilde kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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