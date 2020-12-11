Kütahya'da 'Kış lastiği' denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da 'Kış lastiği' denetimi

İHA

Kütahya'da 'Kış lastiği' denetimi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini inceledi.
Çevre yolu polis denetim noktaları, otogar, Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı’nda yapılan denetimlerde ekipler vatandaşların güvenle seyahat edebilmesi ve mağduriyet yaşamaması için ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığını kontrol etti.
Yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu görülürken, sürücülere taşıtlarında bulundurulması zorunlu olan avadanlıklarını (zincir, çekme halatı, ilk yardım çantası gibi) tamamlamaları konularında uyarılarda bulunuldu.
1 Nisan’a dek devam edecek olan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kütahya'da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi ...
Kütahya'da yağmur duası
YEREL HABERLER Kütahya'da yağmur duası
Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul edildi
YEREL HABERLER Gediz Atatürk Ortaokulu'nun Erasmus projesi kabul ...
Başkan Işık: "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kanal ıslah problemini çözdük"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kanal ...
DPÜ İslami İlimler Fakültesi'nde Akademik Yükseltme Töreni
YEREL HABERLER DPÜ İslami İlimler Fakültesi'nde Akademik Yükseltme ...
Başkan Ceyhun: "Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve ...
Kütahyaspor, zirveye yaklaştı
YEREL HABERLER Kütahyaspor, zirveye yaklaştı
Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi
'Gazi Ağaç'lar 370 yaşında
YEREL HABERLER 'Gazi Ağaç'lar 370 yaşında
Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
''Hepiniz başımızın tacı, en kıymetli emanetlerimizsiniz”
YEREL HABERLER ''Hepiniz başımızın tacı, en kıymetli ...
''Şiddeti önleme ve İletişim'' konulu eğitim
YEREL HABERLER ''Şiddeti önleme ve İletişim'' konulu eğitim
''Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği projesinde ihale aşamasına gelindi''
YEREL HABERLER ''Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği projesinde ihale ...
Altıntaş'ta metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Altıntaş'ta metruk binalar yıkılıyor
Kütahya'da minibüs ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da minibüs ile çarpışan otomobil hurdaya ...
Vali Ali Çelik Dumlupınar ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik Dumlupınar ilçesini ziyaret etti
Pazarlar'da kömür yüklü tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Pazarlar'da kömür yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Belediye ve AK Parti Gençlik Kolları'ndan vatandaşlara HES kodu desteği
YEREL HABERLER Belediye ve AK Parti Gençlik Kolları'ndan ...
Hisarcık pazarında HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Hisarcık pazarında HES kodu uygulaması
Gediz’de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Gediz’de yerel üzümlerin gen kaynaklarının korunması ...
Başkan Işık, "Kırgıllı, tarımsal üretimde çok iyi"
YEREL HABERLER Başkan Işık, "Kırgıllı, tarımsal üretimde çok iyi"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X