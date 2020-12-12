İnternet erişiminde sıkıntı yaşayan öğrencilere çalışma kitabı desteği

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce internet erişimi konusunda sıkıntı yaşayan 8. Sınıf öğrencilerine, derslerinde ve Liselere Giriş Sınavı(LGS) hazırlıklarında yardımcı olacak çalışma kitabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan çalışma fasiküllerinden yararlanarak oluşturduğu çalışma kitaplarını ikamet ettikleri köylere giderek öğrencilere ulaştıran İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, salgın hastalık sürecinde okulların kapalı olmasından dolayı, öğrencilerin okullarından ve öğretmenlerinden ayrı kaldığını, bu yüzden öğrenciler kadar kendilerinin de müteessir olduğunu belirtti.

2023 Eğitim Vizyonunda belirtilen hedefler doğrultusunda eğitim sistemindeki tüm sınavların amacının, içeriğinin yeniden düzenlendiğini, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme gibi becerilerin ön plana çıktığını, çalışma kitaplarında da bu becerilere öncelik verilerek hazırlanan soruların ve etkinliklerin bulunduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin çalışmalarında faydalı olması dileklerini iletti.

Çalışma kitaplarının hazırlanmasında Kütahya Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli öğretmenlerin büyük emeği olduğunu vurgulayan Müdür Başyiğit, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir öğrencinin, devam eden canlı dersi dolayısıyla çalışma kitaplarını almaya annesinin geldiğini öğrenen Başyiğit, bu durum karşısında duygulandığını belirterek, öğrencinin bu azminin ayrıca kendisini gururlandığını söyledi.

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