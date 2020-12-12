Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı yapılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Milletvekili İshak Gazel ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’yı ziyaret ederek Esire Kaplıcaları bölgesine yapacak oldukları mesire yerinin projesini sunarak yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Çalışkan, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya kendilerine gösterdiği ilgi, alaka ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.