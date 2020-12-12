Kepçe operatörü direksiyon başında ölü bulundu



Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde, özel bir maden işletmesinde kendisine ait kepçe ile çalışan Ali Kayalı (59) aracında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Küreci köyündeki özel bir maden işletmesinde kendisine ait kepçe ile çalışan Ali Kayalı´yı aracında hareketsiz halde görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Kayalı´nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Kayalı´nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

3 yıl önce Emet Belediyesi´nden emekli olan Kayalı´nın ani ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2020-12-12 18:08:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.