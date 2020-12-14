Kütahya’da kuyumcuya soygun girişimi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde kuyumcuya soygun girişiminde bulunuldu.

Olay, Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder’e ait kuyumcu dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 05.50 sıralarında gri renkli bir araçla gelen ve 4 kişi oldukları tahmin edilen şüpheliler, kuyumcunun kepenklerini araçta bulunan çeki halatı ile patlattı. Kepenkleri patlatan şüpheliler daha sonra kuyumcunun camını kırmaya çalıştı. Komşu esnafın olayı fark etmesi sonucu şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Komşu esnaf Hayrettin Bozdemir, “Ben içeride dükkânımdayken arabanın buraya geldiğini gördüm. Kepenkleri kancalı demire taktıktan sonra arabanın arkasındaki kurulu halat düzeneğiyle kepenkleri patlattılar. Cama çekiçle vurmaya başladılar. Ben dükkandan bağırınca arabaya binip kaçtılar. Araç plakasızdı. Saat 5.50 civarında oldu olay. Şahıslar toplam 4 kişiydi. Silah çektiler. Silah çekince biz de yanlarına sokulamadık” dedi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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