Sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemine vurgu yapmak, çocuklarımızı bu konuda eğitmek amacıyla Kütahya Belediyesi'ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi yapıldı.

Çocuklar C vitamini partisinde meyve suyu yaptılar. Eğlenceli ve öğretici zaman geçiren çocuklar, etkinlikten memnun kaldılar.

