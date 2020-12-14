5 kilometrelik köy yoluna 300 bin TL'lik stabilize çalışması

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı ŞanlıyurtGökçeler Köyü yolunda Vali Ali Çelik incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, İl Özel İdaresi 2020 yılı altyapı güçlendirme programı kapsamında 5 kilometre yolda 300 bin TL stabilize çalışması yapıldığını söyledi.

Vali Çelik’e Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş İlçe Jandarma Komutanı Elvan Bozok ile Gökçeler Köyü Muhtarı Mehmet Uçak eşlik etti.

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