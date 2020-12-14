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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal, ASSAM İslam Birliği Kongresi’ne katıldı

İHA

Rektör Uysal, ASSAM İslam Birliği Kongresi’ne katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) tarafından 4.’sü düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Kongresi’nin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.
Dumlupınar Üniversitesinin paydaşlarından biri olduğu kongre, küresel salgın önlemleri kapsamında 1213 Aralık 2020 tarihlerinde video konferans yoluyla düzenlendi. ASRİKA Konfederasyon Savunma Sistemi ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, açılış ve selamlama konuşmaları bölümünde açıklamalarda bulunan Rektör Kazım Uysal, kongrenin düzenlenmesinde katkı sunan başta ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Kongrenin oturumlarında moderatörlük görevlerinden birini Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur üstendi. Batur’un yönettiği oturumda BosnaHersek, Çad, Irak, Mısır ve Türkiye’den akademisyenler askeri üsler, savunma politikaları ve jeopolitik konularında bildirilerini sundu.

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