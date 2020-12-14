Yarışmanın Türkiye birincisi Kütahya’dan

İzmir Bornova BİLSEM tarafından Türkiye Genelinde düzenlenen Serbest konulu Resim Yarışmasında Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Azra Okçu Türkiye birincisi oldu.

Bornova Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) tarafından “Üstün Yetenekliler de Gönüllü Projesi" kapsamında Türkiye Genelinde düzenlenen Serbest konulu Resim Yarışmasında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Elif Azra Okçu Türkiye birinciliği elde etti.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, resim yarışmasında Türkiye birincisi olan Elif Azra Okçu’yu, ailesini ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

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