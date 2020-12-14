İş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye 49 bin lira ceza



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polisin iş yerine yaptığı baskında, kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 49 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Genç Ali Sokak´ta bulunan iş yerinde kağıt oyunu oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle iş yerine baskın yapan polis ekipleri, kurulan masalarda 13 kişinin kağıt oyunu oynadıklarını belirledi. Kimlik tespiti yapılan 13 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150´şer lira, 9 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900´er lira olmak üzere toplam 49 bin 50 lira ceza uyguladı. İş yeri, Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-12-14 13:56:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.