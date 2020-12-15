Yeni görevlerine başladılar

Kütahya Belediyesi'nde göreve başlayan 15 kamyon şoförü Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Işık, yeni göreve başlayan personele 'hayırlı olsun' dedi.

Kasım ayı içinde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Kütahya Belediyesi'nde kamyon şoförü olarak çalışmaya hak kazanan 15 personel görevlerine başladı.

Görev günlerinin ilk günüde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kamyon şoförü 15 yeni mesai arkadaşlarını makamında kabul etti. Ziyarette göreve başlayan personellere 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Işık, “Yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan kamyon şoförlerimiz arasında şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği noter huzurunda çekiliş yaptık. Kazanan arkadaşlarımız bugün itibariyle işlerine başladılar. Bu kadroda ki boşluğumuzu da böylece doldurduk. İhtiyacımız olan bir kadroydu kamyon şoförlüğü. Burada görev yapmak kutsal bir görevdir. Kütahya’ya hizmet etmek, Kütahya’nın geleceği adına yapılan bir hizmettir. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.