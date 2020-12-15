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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da sahte para operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Kütahya’da sahte para operasyonu: 8 gözaltı

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından örgütlü olarak parada sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı il merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde tespit edilen 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası yapılan ev aramalarında yakalanan 8 şüpheli ile birlikte 31 adet sahte 100 TL, 3 adet sahte 200 TL,15 adet sahte 50 TL, 1 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 65 adet tabanca mühimmatı 1 adet bilgisayar, 1 adet bilgisayar yazıcısı ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması çalışmalara devam edilirken, yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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