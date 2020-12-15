Kütahya’da sahte para operasyonu: 8 gözaltı

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Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından örgütlü olarak parada sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı il merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde tespit edilen 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası yapılan ev aramalarında yakalanan 8 şüpheli ile birlikte 31 adet sahte 100 TL, 3 adet sahte 200 TL,15 adet sahte 50 TL, 1 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 65 adet tabanca mühimmatı 1 adet bilgisayar, 1 adet bilgisayar yazıcısı ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması çalışmalara devam edilirken, yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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