Emet protokolünden Başkan Aktaş'a ziyaret

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Ciner, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette pandemi süreci, yapılan çalışmalar, daha önce şekillendirilen projelerin son durumları, yeni projeler gibi konularda fikir alışverişi ve çalışmalarda bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Ali Nur Aktaş, yaptığı açıklamada, ''Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan konuğumdu. Kardeş şehir kapsamında daha önceden desteklerimiz olmuştu. İnşallah yenilerini de gerçekleştireceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Her zaman Emet ilçesine desteklerini esirgemedikleri için Başkan Aktaş’a teşekkür eden Başkan Hüseyin Doğan, ''Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret ettik. İlçemize olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletip gündemi ve önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Bize eşlik eden kaymakamımız Hasan Çiçek ve AK Parti Emet ilçe Başkanımız Süleyman Ciner'e şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız Alinur Aktaş başkanımıza, ilçemize ve bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve samimiyeti için ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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