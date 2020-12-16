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'Sizce kim bu bebek?'

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Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkanı Makbul Sarı, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Başkanı Makbul Sarı’nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Önceki dönem CHP İl Başkanımız Makbul Sarı vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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