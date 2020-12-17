Koronavirüs tedavisi gören çift, 1 gün arayla hayatını kaybetti

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da koronavirüs tedavisi gören Murat (62) ve Zehra Erdoğan (57)) çifti, 1 gün arayla hayatını kaybetti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, teyzesi olan Zehra Erdoğan ve eşinin vefatını sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.
Kütahya´da oturan Murat ve Zehra Erdoğan çiftinin, geçen ay görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (KSBÜ) tedaviye alınan Erdoğan çifti, yoğun bakım servisine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Zehra Erdoğan, 1 gün sonra da eşi Murat Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını kaybetti.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, teyzesi olan Zehra Erdoğan ve eşi Murat Erdoğan´ın vefatını sosyal medyadan `Teyzem Zehra Erdoğan ve eşi Murat Erdoğan vefat etmişlerdir. Mekanları cennet olsun´ notuyla paylaştı. Erdoğan çifti hastanedeki işlemlerinin ardından bugün Kütahya´nın Hisarcık ilçesine bağlı Şehitler köyü mezarlığında toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-12-17 15:10:00
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