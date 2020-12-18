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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet'in turizm potansiyeli incelendi

İHA

Emet'in turizm potansiyeli incelendi

Kütahya Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, beraberindeki heyetle birlikte Emet ilçesinin turizm potansiyelini yerinde inceledi.
Vali Yardımcısı Ertekin’e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve ekibi, Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya koordinatörü Kutlu Eser, program yönetim birim başkanı Erce Şengül, proje geliştirme ve uygulama birim başkanı Utku Çil, Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları Elif Zeytin, Murat Şener, Bekir Umut ile Valilik proje ofisi çalışanları eşlik ettiler.
Vali Yardımcısı Ertekin ve beraberindeki heyet, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’i makamında ziyaret ettikten sonra, Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın ev sahipliğinde, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Uyanık, Süleyman Sami Demirsöz ve Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi Başkanı Umut Işık ile birlikte Eğrigöz köyüne hareket ettiler.
Eğrigöz Köyü Muhtarı Ahmet Öztürk tarafından karşılanan heyet, burada turizme yönelik yapılabilecek çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirip, turizm adına projelendirilen konuları yerinde görüştüler. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, kale, çeşme, iki taş kanyonu ve koruma altına alınan okul gibi tarihi ve kültürel değerleri tanıtarak, bu değerlerle bezeli bir turizm planı hazırlanmasının önemine değindi. Bölgeyi gezen ekipler, bu tarihi, kültürel, tabiat zenginliklerini ve tesisleri hayranlıkla gözlemlediler. Başta Kaymakam Hasan Çiçek olmak üzere, katkısı olan herkesi tebrik edip, güçlü bir tanıtım çalışmasıyla bu güzelliklerin Kütahya’mızın turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Vali Yardımcısı Ertekin ve ekip üyeleri, bölgenin daha ideal hale getirilmesi, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve gereğince tanıtılarak, Kütahya’nın turizmine kazandırılması için Zafer Kalkınma Ajansı koordinesinde çalışmaların başlatılacağını belirtti. Kütahya Valisi Ali Çelik’in bölgeyi ziyaretinde oldukça beğendiği ve gerekli çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini belirten ekip üyeleri böylelikle ön çalışmalarını başlatmış oldular.
Daha sonra Zafer Kalkınma Ajansı ve Valilik proje ofisi çalışanları, Kaymakamlık proje koordinasyon birimi başkanı Umut Işık rehberliğinde Emet Kaymakamlığının Yenice Köyü Tahtalı mevkiinde yatırımını başlattığı ve tamamlamak üzere olduğu tesisleri ziyaret etti.

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