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Kütahya Belediyesi'ne alınan 12 işçi için noter huzurunda kura

İHA

Kütahya Belediyesi'ne alınan 12 işçi için noter huzurunda kura

Kütahya Belediyesi'ne alınan 12 işçi için noter huzurunda kura çekildi. Kura çekimi öncesinde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, daha önce yine noter huzurunda yapılan çekiliş ile sınavlarda ve mülakatlarda başarılı olan 17 iççiyi aldıklarını ve görevlerine başladıklarını söyledi.
Başkan Işık, geriye kalan 4 farklı pozisyon için 6 asil, 6 yedek işçi alımıyla ilgili kura çekileceğini ifade etti.
Başkan Işık, “222324 Eylül 2020 tarihlerinde İşKur üzerinden toplam 36 işçi için 14 farklı unvanda ilana çıkmıştık. Bunlardan 15 şoför ve 2 sıhhi tesisat ustası için daha önce belli bir puanı almış ve başarılı olmuş, uygulamadan geçmiş olan hemşerilerimizi noter huzurunda kura çekerek belirlemiştik. Bugün ise aynı ilanda çıktığımız ve geriye kalan toplam 4 pozisyondaki başarılı olmuş adaylarımızın kura çekimi ile belirlenmesini yapacağız. Greyder operatörü, silindir operatörü, tornacı, iş makinaları bakım ve onarımcısı, mekanik motor ustası, otomotiv elektrikçisi ve otomotiv kaporta ustası unvanlarından kontenjana eşit veya daha az sayıda başarılı aday olduğu için bunlara kura ihtiyacı doğmadı. Ama yağlayıcı ve besleyici bir asil, bir yedek, kaynakçı bir asil, bir yedek, loder yani yükleyici operatörü bir asil, bir yedek, bekoloder kazıcı yükleyici üç asil, üç yedek olacak şekilde kura çekeceğiz” dedi.

"toplam 215 hemşerimiz başvurdu"
Yapılan birçok başvuru içinden mülakata katılan ve belirli bir puan alan başvuru sahiplerini kuraya davet edildiğini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık “Yağlayıcı ve besleyici için toplam 215 hemşerimiz başvurdu. İkametgah, yaş ve mükellef kayıtların elenmesi sonucu 132 kişinin başvurusu kabul edildi. Mülakata 29 kişi katıldı. Bu mülakatta 70 puan ve üstü alan 6 kişi arasından bir asil ve bir yedek belirleyeceğiz. Kaynakçı için 117 kişi başvurdu, ikametgah, yaş ve mükellef kayıtların elenmesi sonucu 74 kişinin başvurusunu kabul ettik. Mülakata 20 kişi katıldı. Yapılan uygulamalı mülakatta 90 ve üzerinde puan alan 7 kişi arasından bir asil bir yedek belirleyeceğiz. Loder operatöründe toplam 142 başvuru var. 93 kişinin başvurusu kabul edildi. Mülakata 44 kişi katıldı. Uygulamalı sınavda 80 puan ve üzeri alanda 7 kişiyi noter huzurunda kuraya çağırdık. İçlerinden bir asil bir yedek belirleyeceğiz. Bekoloder operatörü konusunda 215 hemşerimiz başvurdu. 117 kişinin başvurusu geçerli görüldü. Mülakata 63 kişi katıldı. Uygulamalı sınav sonucunda 80’in üzerinde not alan 8 kişi kuraya katılacak” diye konuştu.

"Adama iş değil, eşe adam buluyoruz"
Başkan Işık, daha önce amada iş bulunduğunu ancak şimdi ise işe adam bulma dönemi olduğunu belirterek, "Elemanımız az olduğu için almadık bu kişileri. Daha önce adama iş bulunmuş, şimdi işe adam bulma dönemi. Yani bizde bu araçlar var, ancak 1600 çalışanı olan Kütahya Belediyesinde bu işi yapacak arkadaşımız yok. Ama belediyenin bu işçiye ihtiyacı var. Onun için ilana çıktık. Bize yağlayıcı lazım, geçmişte doldurulmuş birçok arkadaş. Belki bu unvan ile girdi işe ama yağlayıcı yok. Greyder operatörü yok, bekoloder operatörü yok. Şoför dersen 300 tane şoför var. Ama o makineleri kullanacak şoför olmadığı için yatan milyonlarca liralık araçlarımız vardı. Bunun için noteri çağırdık” diye konuştu.

"Ciddi anlamda yapılacak işimiz var"
Daha önce alımı yapılan engelli işçi kadrosunda sosyal medya üzerinden işe alımda topril yapıldığı iddialarına cevap veren Başkan Işık “Engelli işçi alımında noter huzurunda vatandaşımızı belirledik, yazmak isteyen, konuşmak isteyen ona bile torpille adam aldı dediler. Bunlardan bu şehri kurtarmamız gerekiyor. Bize çalışacak adam lazım. İşte onlarda sizlersiniz. Kimsenin burada bir tanıdığı yok, bizim sizin içinde tanıdığımız bir kişi yok. Ama hepiniz çok kıymetlisiniz. İmkan olsa hepinizi işe alsak. Uygulamalı sınav sonucunda artık bu aracı kullanabilir diye arkadaşlarımızın altına imza attığı, not verdiği ve notların sonucunda en başarılı olanları buraya çağırdık. Bizim burada çalışacak kişiye ihtiyacımız var. Çok ciddi anlamda yapılacak işimiz var. Onun için biz bu memleketin evladı gelsin diyoruz. Çalışmamak için ısrar edene yolun açık olsun deriz. Bu alımla belediyemizin hizmet eksikliğini sizlerle gidereceğiz. Kuramız hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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