Tavşanlı’da yağmur duası

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından yağmur duası yapıldı.

Cuma Namazının ardından Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından Ekmekçi Dede'de gerçekleştirilen yağmur duasının ardından tekbirler eşliğinde kurban kesilerek bereket ve bolluk için dua edildi.

Programa Belediye Başkanı Mustafa Güler'de katıldı.

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