"Kütahya, uluslararası işbirliğine her zaman açıktır"

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı iş birliğinde bulmak için makamında ziyaret etti. Başkan Işık ise, yaptığı konuşmada, Kütahya’nın uluslararası işbirliğine her zaman açık olduğunu belirtti. Başkan Işık, “Kütahya, Türkiye’de birçok şehirde olmayan özellikleri içinde barındırıyor. Bu sebeple biz Kütahya’yı gerek Türkiye’de gerekse uluslararası ilişkilerde öne çıkartmayı hedefleyen bir belediyeyiz. Çünkü Kütahya UNESCO Oluşturucu Şehirler Ağı’na girmiş Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye’nin tek ili. O nedenle bizim ana öğemiz çini ve seramik. Belarus’un da diğer el ürünleri. Bunu birleştirmemiz lazım. Ortak proje ile buradan yola çıkarsak ondan sonra birçok konuda yeni alanlar açabiliriz. Ama önce Belarus’un derisi ile Kütahya’nın çini ve seramiğini birleştirecek bir ortak projeden yola çıkmakta fayda var. Bu hem iki ülkede yeni Pazar olacak, hem de dünyanın birçok ülkesinde ilgi çekecek yeni bir tasarım olacaktır. Bunun üzerinde yoğunlaşmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl içinde Kütahya’mızın bu tür yöresel ürünlerini daha rahat pazarlayabileceğimiz yeni projeler düşünüyoruz. Bunlardan birisi Vazo Kule projesi. Tamamlandığında böyle bir ortak ürün ortaya çıkarsa Belarus’unda ürünlerinin orada tanıtılabileceği bir standı açabiliriz. Çünkü UNESCO kapsamında biz bu tür faaliyetleri artırmayı planlıyoruz. Kültürel anlamda ilişkilerin artmasını arzu ediyoruz” dedi.



Beledeyenin kardeş şehir projesi

Başkan Işık, iş birliğinin ilerlemesi durumunda kardeş şehir projesinin de geliştirilebileceğinin altını çizdi. Başkan Işık “Belirli bir noktaya gelindiğinde Belarus’ta uygun gördükleri bir şehir ile Kütahya’mızı kardeş şehirde yapabiliriz. Özellikle halk sanatları dallarında öne çıkmış şehirleri varsa kardeş şehir projesi kapsamında bir araya getirip yeni projeler üretebiliriz. Biz özellikle uluslararası işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu, her iki ülke adına eldeki kaynakların dünyaya tanıtılması açısından önemli. Belarus’ta özellikle bulunduğu coğrafi konum nedeniyle çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Belaruslu birçok misafirimiz İstanbul’u gördüğünde Türkiye’ye aşık olmuştur. Ama İstanbul’un dışına çıkıp özellikle Kütahya gibi kendine has değerleri olan şehirleri gördüklerinde daha da mutlu olacaklardır. Kütahya İstanbul’a yakın şehirlerden birisidir. Belarus’tan gelen misafirimiz isterse hava yolu ile, isterse de karayolu ile Kütahya’ya çok rahatlıkla ulaşabilir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, "Bölgesinde bulunduğum ve temsil ettiğim şehirlere gitmek istiyorum. Yaklaşık 18 şehri temsil ediyorum. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Türk insanlarının sıcak davranışı çok hoşuma gidiyor. Belarus’ta temsil ettiğim insanlarda sizler gibi sıcak kanlı ve ortak bir nokta bulup beraber çok güzel işlere imza atacağız. Hem iş birliği hem de ortak problemlere çözüm için sizleri ziyaret ediyorum. Pandemi sebebiyle faaliyetlerimiz bu yıl biraz yavaşladı. Belarus ile Türkiye arasında ithalat ihracatta yüzde 70’e yüzde 30 gibi bir dengesizlik söz konusu” ifadelerini kullandı.

