Meclis üyeleri fidan dikiminde bir araya geldi

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Belediye Meclis üyeleri fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte İlçemiz, Canlı Hayvan Pazarı ve Çevre Yolundaki ağaçlandırma çalışmalarına iştirak ettik ve fidan dikimi gerçekleştirdik. İlçemizin ağaçlandırılması çalışmalarına tüm vatandaşlarımız katkı veriyor. Belediye Meclis Üyelerimizde katkı verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.