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Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, kontrolden çıkan mermer yüklü TIR´ın 2 otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, KütahyaTavşanlı çevre yolunun Adliye Kavşağı´nda meydana geldi. Hüseyin Sevilmiş (25) yönetimindeki 03 ABU 893 plakalı mermer yüklü TIR, iddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayıp, önce Fahrettin Altay'ın (49) kullandığı 43 EH 003 plakalı otomobile, ardından da karşı şeride geçerek Halil Kicik'in (37) kullandığı 43 U 7627 plakalı araca çarptı. Kazada, otomobil sürücüleri Fahrettin Altay ile Halil Kicik yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2020-12-18 22:36:47



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