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DPÜ ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü

İHA

DPÜ ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören protokol imzaladı.
Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza töreninde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversiteye ziyarette bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Anatoprak’ı ağırladı. Rektör Uysal’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur da eşlik etti.
Görüşmenin sonunda Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde staj yapabilmesi, öğrenci topluluklarının lisede etkinlikler yapabilmesi ve kurumların ortak projeler yürütebilmesi başta olmak üzere pek çok alanda iş birliğini öngören protokol, Rektör Kazım Uysal ve Mehmet Ali Anatoprak tarafından imzalandı.

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