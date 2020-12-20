Yeni Malatyaspor, Herrera'nın sözleşmesini feshetti

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Guido Gabriel Herrera´nın kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Arjantin Premier Ligi'nden Talleres Cordoba takımından sezon başı kaleci Guido Gabriel Herrera'yı kiralamıştı. Yeni Malatyaspor Kulübü, Guido Gabriel Herrera'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurarak, "Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir" denildi. DHA-Spor Türkiye-Kütahya Taha AYHAN

2020-12-20 18:19:40



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