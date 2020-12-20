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Kafası demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

Kafası demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kütahya’da kafası bir evin dış kapısındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi 1. Mecidiye Sokakta bulunan bir evin dış kapısındaki yuvarlak demir parmaklıklara bir köpeğin kafası sıkıştı. Köpeğin kafasını kurtaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek kapı parmaklıklarına kafası sıkışan köpeği kurtardı.

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