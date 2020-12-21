Pazarlar İlçe Müftüsü Karaca göreve başladı

Kütahya'nın Pazarlar İlçe Müftüsü Erkan Karaca görevine başladı. Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu’nun Çankırı'nın Çerkeş İlçesi Müftülüğü'ne atanması ile boşalan Pazarlar İlçe Müftülüğü'ne Erkan Karaca’nın atandığı bildirildi.

Karaca, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın uhdeme tevdi etmiş olduğu Pazarlar İlçe Müftülüğü görevime başlamış bulunuyorum. Dini Mübini İslâm’a ve aziz Müslümanlara hadim (hizmetkâr) olmayı bizlere nasib eden Mevlâ’ya şükürler olsun. Görevime başlarken muhterem din gönüllüsü meslektaşlarımı, Pazarlar merkez ve köylerinde ikamet eden vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyor, Rabbimizin Kur'ânı Kerim'de bizlere öğrettiği şu dua ile niyazda bulunuyorum: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla, çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver” dedi.

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