Kütahya´da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yakalama kararı olan M.Ç. (37) ile H.I.´nin (37) kentte olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, il merkezi ve Simav ilçesinde yaptıkları eşzamanlı operasyonlarda 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kütahya Adliyesi´ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-12-21 14:06:50
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