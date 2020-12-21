Açık Kapı, yüzleri güldürüyor

Kütahya'da, 3 yıl önce kurulan Açık Kapı birimi, vatandaşa verdiği hizmetle yüz güldürmeye devam ediyor.

Vatandaşların her türlü sorun, şikâyet, talep ve ihbarlarıyla ilgili başvurabildiği açık kapı birimleri; gelen talepleri hassasiyetle takip ederek, kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü oluyor. Bu sayede, vatandaşın farklı kamu kurumlarına ulaşmadaki zaman kaybı ve kamu kurumlarında yoğunluk azalırken, çözüm üretme süreleri de kısalıyor.

Teşkilatlanması ve personel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde takip edilen Açık Kapı birimlerinin sayılarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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