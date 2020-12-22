Domaniç İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binasına taşınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domaniç İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binasına taşınıyor

İHA

Domaniç İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binasına taşınıyor

Domaniç İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı. Emniyet ekipleri yeni binasına taşınma işlemlerine başladı.
Domaniç Emniyet Amirliği 19 Eylül 2019 tarihinde ihalesi yapılıp bir yıl gibi kısa sürede yapımı tamamlandı. Yeni binasına taşınma işlemlerine gerçekleştiren polis ekiplerini İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek ziyaret gerçekleştirdi.
Kaymakam Muhammed Enes İpek ziyaretinde yaptığı konuşmasında, “Domaniç İlçe Emniyet Amirliği taşınma işlemleri bugün itibari ile başlandı. Hali hazırda taşınma işlemleri devam etmektedir. İnşallah bugün itibari ile yeni yerinde faaliyete geçecektir. Yeni binamız içinde İdari İşler Büro Amirliği, Destek Büro Amirliği, Trafik Tescil, Kolluk Gözetim ve Komisyon, Belgelendirme Büro Amirliği, Polis Merkezi, Polis Merkezi Amirliğine bağlı Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği gibi tüm Emniyetlerde bulunan bütün birimler Domaniç’in hizmeti için yeni Emniyet Binasına taşınmıştır. Yeni Emniyet Binası kapalı alan bin 165 m2, açık alan ise 685 m2 alan olmak üzere yaklaşık 2 bin m2 alan üzerine inşa edilmiştir. İlçemizde 27 adet Mobese kameraları mevcut eksik görülen yerler ile alakalı 2020 yılı için gerekli çalışmalar yapılıp ilgili makamlara sunulmuştur. Kaymakamlığımızın görüşü Mobese kameralarının yeterli olduğu görüşündedir. En nihayetinde son yaşadığımız Kuyumcu soygunu girişimi vakası üzerine İlçe Emniyetimiz gerekli gayreti gösterip 5 saat içerisinde soygun girişiminde bulunan suçluları yakalamış ve Savcılığa teslim etmiştir. Bu sebeple İlçenin büyüme yoluna gitmesi sürecinde kamera ihtiyacı olması durumunda Kaymakamlığımız bu konuyu yakından takip edecek Emniyet birimleri derhal hareket edecektir. Bu konuda da gerekli çalışmaları en dikkatli şekilde yürütmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'na laboratuvar
YEREL HABERLER DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'na laboratuvar
Başkan Ceyhun: “Hisarcık’taki tarihi hamam restore edilecek”
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: “Hisarcık’taki tarihi hamam restore ...
Kütahya´da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya´da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kütahya’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor
Emet Belediyesi'nden kadın istihdamına destek
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nden kadın istihdamına destek
Açık Kapı, yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Açık Kapı, yüzleri güldürüyor
Korona virüsten ölen gurbetçinin cenazesinin yıkanmadan gönderilmesine tepki
YEREL HABERLER Korona virüsten ölen gurbetçinin cenazesinin ...
Kütahya´da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya´da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
Gediz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Gediz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
FETÖ/PDY firarisi 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY firarisi 2 şüpheli yakalandı
Ahmet Erbaş sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ahmet Erbaş sağlığına kavuştu
DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinde Akademik Yükseltme Töreni
YEREL HABERLER DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinde Akademik Yükseltme ...
Pazarlar İlçe Müftüsü Karaca göreve başladı
YEREL HABERLER Pazarlar İlçe Müftüsü Karaca göreve başladı
DPÜ’de “Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık” konulu sempozyum
YEREL HABERLER DPÜ’de “Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık” ...
Dekan Mercin’den MEB İdarecilerine ve Öğretmenlerine eğitim
YEREL HABERLER Dekan Mercin’den MEB İdarecilerine ve Öğretmenlerine ...
Hisarcık'ta Kızılay, iş yeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıttı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta Kızılay, iş yeri kapanan esnaflara gıda ...
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesine “Bronz e-Güvenlik Etiketi”
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesine “Bronz ...
Ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisine ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisine ilk kazma ...
Hisarcık'ta elektrik kesintilerine tepki
YEREL HABERLER Hisarcık'ta elektrik kesintilerine tepki
Kütahya'da Altyapı İzleme Sistemi
YEREL HABERLER Kütahya'da Altyapı İzleme Sistemi
Çevre yolundaki ağaçlandırma çalışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Çevre yolundaki ağaçlandırma çalışmaları sona erdi
'Emet' yazısı ilgi gördü
YEREL HABERLER 'Emet' yazısı ilgi gördü
Altıntaş'ta tüm sokaklar temizlendi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta tüm sokaklar temizlendi
Kafası demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kafası demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye ekipleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X