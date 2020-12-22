Domaniç İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binasına taşınıyor

Domaniç İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı. Emniyet ekipleri yeni binasına taşınma işlemlerine başladı.

Domaniç Emniyet Amirliği 19 Eylül 2019 tarihinde ihalesi yapılıp bir yıl gibi kısa sürede yapımı tamamlandı. Yeni binasına taşınma işlemlerine gerçekleştiren polis ekiplerini İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Muhammed Enes İpek ziyaretinde yaptığı konuşmasında, “Domaniç İlçe Emniyet Amirliği taşınma işlemleri bugün itibari ile başlandı. Hali hazırda taşınma işlemleri devam etmektedir. İnşallah bugün itibari ile yeni yerinde faaliyete geçecektir. Yeni binamız içinde İdari İşler Büro Amirliği, Destek Büro Amirliği, Trafik Tescil, Kolluk Gözetim ve Komisyon, Belgelendirme Büro Amirliği, Polis Merkezi, Polis Merkezi Amirliğine bağlı Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği gibi tüm Emniyetlerde bulunan bütün birimler Domaniç’in hizmeti için yeni Emniyet Binasına taşınmıştır. Yeni Emniyet Binası kapalı alan bin 165 m2, açık alan ise 685 m2 alan olmak üzere yaklaşık 2 bin m2 alan üzerine inşa edilmiştir. İlçemizde 27 adet Mobese kameraları mevcut eksik görülen yerler ile alakalı 2020 yılı için gerekli çalışmalar yapılıp ilgili makamlara sunulmuştur. Kaymakamlığımızın görüşü Mobese kameralarının yeterli olduğu görüşündedir. En nihayetinde son yaşadığımız Kuyumcu soygunu girişimi vakası üzerine İlçe Emniyetimiz gerekli gayreti gösterip 5 saat içerisinde soygun girişiminde bulunan suçluları yakalamış ve Savcılığa teslim etmiştir. Bu sebeple İlçenin büyüme yoluna gitmesi sürecinde kamera ihtiyacı olması durumunda Kaymakamlığımız bu konuyu yakından takip edecek Emniyet birimleri derhal hareket edecektir. Bu konuda da gerekli çalışmaları en dikkatli şekilde yürütmeye gayret göstereceğiz” dedi.

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