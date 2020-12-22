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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı’da Elektronik Sınav Merkezi hizmete girdi

İHA

Tavşanlı’da Elektronik Sınav Merkezi hizmete girdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavlarının yapılacağı Elektronik Sınav (eSınav) Merkezi hizmete girdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan eSınav Merkezinin halka hizmet vermeye başladığını söyledi.
Müdür Karaboğa,” Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarında teorik eğitimlerini tamamlayan adayların randevu alarak kullanabileceği merkezimiz, talep olması durumunda haftanın her günü hizmet verebilecek ve bu sayede Tavşanlılı hemşerilerimiz Motorlu Taşıtlar Sınavı için il merkezine gitmek zorunda kalmayacaklar. Merkezimizden, ilçemizdeki sürücü kurslarına kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşlarımız faydalanabilecekler. Elektronik Sınav Merkezimizde sınava giren kursiyerler, sınav sonuçlarını, sınav salonuna entegre edilen bir sistem sayesinde anında öğrenebilecekler. eSınav merkezimizin ilçemize kazandırılmasında desteklerinden dolayı başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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