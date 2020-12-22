Domaniç'e mevsimin ilk karı yağdı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşım olumsuz etkilendi.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, mevsimin ilk kar yağışı kara yolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2020-12-22 16:29:38
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