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Kamyonetin alkollü sürücüsü yüksek gerilim hattı direğine çarptı, 8 mahalle elektriksiz kaldı

DHA

Kamyonetin alkollü sürücüsü yüksek gerilim hattı direğine çarptı, 8 mahalle elektriksiz kaldı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kamyonetin alkollü sürücüsü, aydınlatma ve yüksek gerilim hattı beton direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 8 mahalle ise elektriksiz kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Ziraat Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden F.Y. yönetimindeki 34 DDE 287 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma ve yüksek gerilim hattı beton direğine çarparak devrildi. Yan yatan ve hurdaya dönen kamyonetteki A.T.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Osmangazi elektrik dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücü F.K.'nın ise 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi.
8 MAHALLE ELEKTRİKSİZ KALDI
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından araç sürücüsü F.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza nedeniyle Kütahya kent merkezindeki 8 mahalleye bir saate yakın süre elektrik verilemedi. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yıkılan direk ise OEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kaldırılarak mahallelere yeniden elektrik verilmeye başlandı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-12-23 02:12:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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