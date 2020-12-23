MHP Milletvekili Ahmet Erbaş’dan taziye ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav (geçmiş dönem) İlçe Başkanı Nedim Demir için, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav'da taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Demir’in işyeri önünde yapılan taziye ziyaretinin ardından, Yeni Mahalle kabristanındaki mezarı başında Kuranı Kerim okundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Simav MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu taziye ziyaretinde bir konuşma yapan Milletvekili Erbaş, merhum Nedim Demir’in Milliyetçi camianın genç yaşta kaybettiği çok önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti. Erbaş, “MHP Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Demir’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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