Gediz’de yol ve otopark çalışmaları devam ediyor

Kütahya’nın Gediz Belediyesince başlatılan yol, yaya yolu ve cep otoparkı düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gediz’ de yol, yaya yolu ve cep otoparkı düzenleme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, belirlenen program dâhilinde ilçenin dört bir yanında bakımonarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gediz’in her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine işaret eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Buna paralel olarak da her geçen gün artan konut sayıları ile mahallelerimizde oluşabilecek araç otopark sıkıntısının önüne geçmek için söz konusu alanlarda cep otopark ve yaya yolu düzenleme mesaimiz devam etmekte. Vatandaşlarımızın isteklerini de dikkate alarak ilçe sınırları içerisinde sokak, cadde, yaya yolu, cep otoparkı, meydan, çeşme gibi bütün kamusal alanlarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Akçadurak bu kapsamda; “Yaya yolu ihtiyacı olan bölgelere yaya yolu, yenilenmesi gereken yollarda da yenileme çalışması yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Uluoymak Mahallesi 1 Eylül Caddesi, Ergenekon Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Ergenekon Mahallesi 445.Sokak, Ergenekon Mahallesi Ahmet İhsan Gürsoy Caddesi, Saygılar Mahallesi 225.Sokak, Uluoymak Mahallesi Soner Aksoy Caddelerinde gerek duyulan yaya kaldırımı, yol genişletme ve otopark çalışmaları tamamlandı. Sanayi Sitesi 28 Nolu Cadde ve Gazikemal Mahallesi Gazi Caddesi’ndeki çalışmalarımız ise devam ediyor. Daha güzel ve yaşanabilir bir Gediz oluşturmak için gayretlerimiz ilçemizin her bir köşesinde devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatılarak güvenli hale getirilmesini planlıyoruz. Bu anlamda Vatandaşlarımıza her alanda hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

