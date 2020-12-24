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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caminin altyapısı yenilendi

İHA

Caminin altyapısı yenilendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Çavuşoğlu Camisi'nin kanalizasyon hattının belediye tarafından yapıldığı bildirildi.
İlçede 2. Etap Toki, Termalkent, Muhabbet evleri ve Mehmet Savaş evleri bölgesine hitap eden Çavuşoğlu Camisi'nin sorunlu kanalizasyon hattının Emet belediyesi fen işleri ve su işleri ekiplerince gece boyunca devam eden çalışmalarla bitirildiği belirtildi. 150 metrelik kanalizasyon hattı sıfırdan yenilenerek hizmete alınırken, çalışmaları Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da yerinde inceledi.

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