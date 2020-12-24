Başkan Biçer’den anaokulu öğrencisine sürpriz ziyaret

Kütahya’nın Simav ilçesinde, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Adil Biçer’e isteklerini belirten anaokulu öğrencisi Haktan Aydın,(6) Başkan Biçerin sürpriz ziyaretiyle büyük sevinç yaşadı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Anaokullarının da uzaktan eğitim yaptığı bu dönemde, minik öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığı ifade etti. Başkan Biçer, “Okul öncesi eğitim çağındaki ilçemiz Şerife Nadir Koyuncuoğlu Anaokulu öğrencisi Haktan Aydın isimli minik yavrumuzun, sosyal medya üzerinden dilek ve temennileriyle, taleplerini yayınladığı yazısını gördüm. Belediyemiz kültür hizmetleri kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduk. Karşısında bizleri gören Haktan kardeşimizin sevinci ve heyecanı gözlerinden okunuyordu. Kısa sohbetimiz ve hediyelerimizi takdim ettikten sonra Haktan’ı Simav Belediyesi’ne davet ettik” dedi.

Anaokulu öğrencisi Haktan Aydın, Başkan Biçer’e sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Simav için yapılan hizmetlerin takipçisi olacağını söyledi.

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