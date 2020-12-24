DPÜ Mühendislik Fakültesinde Akademik Yükseltme Töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ Mühendislik Fakültesinde Akademik Yükseltme Töreni

İHA

DPÜ Mühendislik Fakültesinde Akademik Yükseltme Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Dekan Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Rektör Kazım Uysal ise, akademik kadroları hak sahiplerine vermeyi sürdürdüklerini söyleyerek akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutladı.
Törende, profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Alpaslan Duysak, Celal Yaşar, Şafak Kırış, Serkan Akkiraz, Oktay Şahbaz, Güray Kaya ve Mustafa Tuncer'e, doçent unvanına yükselen öğretim üyesi Hilmi Yurdakul'a ve Dr. Öğr. Üyesi unvanına yükselen öğretim üyeleri Soydan Serttaş, Gürcan Yavuz ve Ağah Ayğahoğlu'na cübbeleri Rektör Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediyeleri sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı OSB’ye yeni yatırımlar
YEREL HABERLER Tavşanlı OSB’ye yeni yatırımlar
Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"
Medya Okuryazarlığı eğitiminin etkililiği değerlendirildi
YEREL HABERLER Medya Okuryazarlığı eğitiminin etkililiği ...
Başkan Demirci: "İşbirliğine her zaman hazırız"
YEREL HABERLER Başkan Demirci: "İşbirliğine her zaman hazırız"
Başkan Biçer’den anaokulu öğrencisine sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Biçer’den anaokulu öğrencisine sürpriz ziyaret
Başkan Işık: "Kanal Kütahya projesinin imar düzenlemesi yapıldı"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Kanal Kütahya projesinin imar ...
Domaniç heyetinden teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Domaniç heyetinden teşekkür ziyareti
Kütahya'da şehitlerimiz için hatim programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kütahya'da şehitlerimiz için hatim programı ...
Altıntaş'ta süs bitkisi dikimi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta süs bitkisi dikimi
Kaymakam Yazıcı orman tensil çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Yazıcı orman tensil çalışmalarını inceledi
Caminin altyapısı yenilendi
YEREL HABERLER Caminin altyapısı yenilendi
DPÜ’de 'Orta Doğu’dan Kafkasya’ya Yeni Dinamikler' konulu panel
YEREL HABERLER DPÜ’de 'Orta Doğu’dan Kafkasya’ya Yeni Dinamikler' ...
Kütahya'dan Vali Çelik ve Başkan Yılmaz katıldı
YEREL HABERLER Kütahya'dan Vali Çelik ve Başkan Yılmaz katıldı
Kütahya Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 ...
Gediz’de yol ve otopark çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gediz’de yol ve otopark çalışmaları devam ediyor
Başkan Akçadurak’a taziye ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Akçadurak’a taziye ziyareti
Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine ...
Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy anıldı
Kütahya'da kırağı güzelliği
YEREL HABERLER Kütahya'da kırağı güzelliği
MHP Milletvekili Ahmet Erbaş’dan taziye ziyareti
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Ahmet Erbaş’dan taziye ziyareti
Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde
Altıntaş Avşar deresi ağaçlandırma çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş Avşar deresi ağaçlandırma çalışmaları
Kamyonetin alkollü sürücüsü yüksek gerilim hattı direğine çarptı, 8 mahalle elektriksiz kaldı
YEREL HABERLER Kamyonetin alkollü sürücüsü yüksek gerilim hattı ...
Emet’te trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Emet’te trafik kazası: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X